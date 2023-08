Alle 20.45 Bologna-Milan: la corsa dei rossoneri allo Scudetto parte dal Dall'Ara

La maglia di Sandro Tonali è diventata bianconera, sponda Newcastle. Il Milan ha perso un pezzo da… 80 (milioni di euro), ma evidentemente sul mercato non è stato a guardare per alimentare l'obiettivo Scudetto. Sono 4 gli innesti che potrebbero impreziosire la formazione tipo del Diavolo: Musah (Valencia), Chukwueze (Villarreal), Reijnders (Az Alkmaar) e Loftus-Cheek (Chelsea). Il primo ostacolo che incontrerà sulla strada la formazione di Stefano Pioli, nell'esordio lontano dal Meazza, è il Bologna di Thiago Motta.

"Sono contento dei giocatori che sono arrivati - sottolinea il mister -. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo cambiato circa 20 giocatori tra uscite ed entrate. Ho chiesto a chi è rimasto di fare il massimo per far adattare i nuovi e ai nuovi di fare il massimo per adattarsi. Vogliamo essere ambiziosi perché sono arrivati giocatori forti. Sicuramente - prosegue - il club e i dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per caratteristiche dei giocatori e i ruoli per avere più soluzioni. Sono soddisfatto per quanto fatto. Mancano ancora 10 giorni e il club è ancora attento a valutare qualsiasi situazione. Ma la mia e nostra concentrazione è verso la partita di stasera".

I rossoblù hanno conservato di massima l'assetto dello scorso anno, ma senza Arnautovic tornato all'Inter. Riflettori puntati su Beukema in difesa (acquistato dall'Az Alkmaar), su Fabbian a centrocampo (arrivato dalla squadra di Inzaghi) e, nel reparto offensivo, su Ndoye prelevato dal Basilea. Nella speranza - l'auspicio di squadra e tifosi - che i loro gol portino gli emiliani alle porte o alla conquista di un piazzamento europeo.

In attesa di almeno tre arrivi dal mercato, Thiago Motta dovrà fare a meno del solo Barrow, con Orsolini che partirà dalla panchina avendo solo una settimana di lavoro. Tra i pali ci sarà Skorupski, davanti a lui Posch, Lucumi, Beukema e Lykogiannis. A centrocampo Dominguez, al quale il Bologna ha proposto un robusto aumento di ingaggio per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, Moro e Ferguson, con Aebischer, Zirkzee e Ndoje in avanti.