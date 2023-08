Al via la A, sabato alle 18.30 Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona: Campioni d'Italia subito in campo

Amichevoli e tornei che mettono in palio coppe simboliche tornano in soffitta. Riparte il grande calcio e, fra le compagini delle due partite che aprono le danze, c'è anche il Napoli reduce dal terzo Scudetto. Fari delle aspettative tutti puntati sugli azzurri che hanno salutato Luciano Spalletti e accolto l'ex tecnico della Roma, il francese Rudi Garcia. Poche novità in quella che si annuncia la formazione-tipo. Anche Osimhen è rimasto (finora) ai piedi del Vesuvio e l'unica novità di cartello è rappresentata, al centro della difesa, dal brasiliano Natan chiamato a sostituire Kim approdato al Bayern Monaco.

Dagli ospiti ai padroni di casa, quella che si gioca allo Stirpe è la classica sfida d'esordio tra corazzata e neopromossa. Nelle vesti di quest'ultima, il Frosinone di Eusebio Di Francesco che nella massima serie proverà a non far rimpiangere Fabio Grosso, firma del trionfale ritorno in Serie A dei ciociari: primissimi e certi del balzo a tre giornate dal termine del campionato cadetto. Ossatura della squadra rivoluzionata, il nuovo tecnico potrebbe arrivare a schierare dal primo minuto sette nuovi elementi.