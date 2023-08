Domani alle 18.30 Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta

A Roma, contro Mourinho, dei nuovi il tecnico lusitano convocherà solo il polacco Legowski mentre per Ikwuemesi e Stewart si dovrà attendere per valutazioni opportune . "L'Olimpico - evidenzia - è un palcoscenico straordinario per qualsiasi interprete. Le mie motivazioni nascono da tutte le difficoltà. Posso incidere - prosegue - su quello che posso controllare, ovvero il gusto di fare il mio mestiere nel miglior modo. Voglio far esaltare il potenziale dei miei giocatori per fare risultati che rendano orgogliosi loro, la città e i tifosi. Dobbiamo fare una partita molto migliore rispetto alla coppa anche se l'avversario sarà diverso e giochiamo fuori casa. Il campionato è una maratona ma la strada si percorre passo dopo passo, ogni partita - conclude - è la più importante".

Sul versante granata, Paulo Sousa conta su un'intelaiatura simile alla scorsa stagione. La quinta che il mister portoghese ha fatto ingranare alla squadra dopo il suo arrivo a Salerno induce i tifosi a sperare in una salvezza altrettanto serena. E chissà che, anche grazie ai gol di Dia, non si possa disputare un campionato di metà classifica Monza-style.

Sul fronte squadra, Paulo Dybala salterà l'esordio per squalifica, ma dalle colonne di 'As' il campione del mondo ha voluto dare la carica ai propri compagni. "Sono molto felice. Da anni non vivevo un prestagione dall'inizio. Mi farà bene il lavoro svolto. A Roma mi sento bene. Sono stato trattato in modo unico. Durante le vacanze ho continuato a chiacchierare con Mourinho ed entrambi non vedevamo l'ora di dare qualcosa in più. Cercheremo di migliorare in tutte le competizioni. Vogliamo regalare un titolo ai tifosi, se lo meritano. Con i rinforzi arrivati e quelli che potrebbero arrivare, abbiamo un'ottima rosa. Cercheremo di essere più aggressivi, più profondi, con un gioco che ci dia più opzioni", ha concluso l'argentino.

Sassuolo-Atalanta

Senza Hojlund, ceduto al Manchester per la cifra monstre di 85 milioni (la cessione più redditizia della storia della Dea); con Scamacca e Touré - infortunatosi, e non lievemente, però - per puntare dritto al ritorno in Champions. L'Atalanta, con la granitica certezza Gasperini in panca, punta ad aggredire subito il campionato per far capire subito come si struttureranno le gerarchie della nuova stagione. Il primo ostacolo, per i nerazzurri, si chiama Sassuolo.

Come anticipato, a El Bilal Touré, fermo da venerdì per un risentimento alla coscia destra, è stata riscontrata la rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale destro. Il quadro clinico necessita di ulteriori valutazioni - fa sapere il club - per definire la strategia chirurgica idonea al recupero completo. L'attaccante maliano rischierebbe fino a due mesi di stop.

Sul fronte mercato, il tecnico chiarisce: "L'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire il reparto, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure, non è che questo infortunio cambia di molto ciò che ci siamo posti in questa settimana. Duvan ha recuperato dal finale di stagione dello scorso anno, si è allenato con continuità, sotto l'aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato - rimarca - è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell'Atalanta".

Gli emiliani di mister Dionisi - che hanno acquistato tra gli altri Cragno, Vina, Boloca e Racic - scommettono ancora sul tridente Pinamonti-Berardi-Laurienté per portare a casa una salvezza senza acqua alla gola. A meno che non si riesca a fare ulteriormente meglio conquistando un piazzamento nella parte sinistra della classifica.

Sul versante trasferimenti, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, puntualizza: "Berardi andrà alla Juve? No. C’era un principio di trattativa, la Juve aveva mostrato interesse per il nostro giocatore e il Sassuolo aveva aperto alla cessione una decina di giorni fa anche perché Domenico aveva espresso il suo gradimento all’operazione". Ma la realtà è che non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale. Quando la Juve ci ha chiesto Berardi per la prima volta, abbiamo solo abbozzato un discorso economico. Il Sassuolo - prosegue - ha chiarito che la valutazione del giocatore era superiore ai 30 milioni, ma da parte nostra c’era la disponibilità ad ascoltare un’offerta della Juve e a trovare insieme la cifra giusta e la formula che potesse soddisfare entrambi i club".