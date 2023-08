Alle 18.30 Frosinone-Atalanta: ciociari all'assalto dei primi punti

Parlare di “punteggio pieno” o di “squadre a secco” dopo la prima giornata è - ovviamente - fuorviante. Ma Frosinone e Atalanta vengono da un esordio opposto e quindi c'è chi proverà a sterzare e chi a proseguire sulla buona strada. I padroni di casa di mister Di Francesco rientrano nel primo caso, ma la sconfitta interna per 1-3 contro i campioni d'Italia del Napoli non può essere considerata un vero e proprio “passo falso” . I ciociari hanno davanti un altro osso duro come la Dea - attrezzata per provare a conquistare la zona Champions - ma proveranno comunque a mettere in cassaforte almeno un puntonel secondo match casalingo consecutivo.

All'esordio gli orobici guidati da Gasperini hanno invece sconfitto in terra emiliana il Sassuolo di Dionisi . I nerazzurri hanno faticato non poco per violare la rete neroverde, ma nel finale della sfida hanno centrato un uno-due obiettivamente meritato.

La fame, dunque, è tanta per entrambe. Non resta che gustare il piatto della contesa allo Stirpe.