Alle 20.45 Hellas-Verona-Roma: giallorossi a caccia del bottino pieno

Arrivano alla seconda sfida di campionato con uno stato d'animo abbastanza diverso, Hellas e Roma. Gialloblù galvanizzati dal successo ad Empoli , risultato d'oro in ottica lotta salvezza. Nel primo match fra le mura amiche del Bentegodi, il Verona agli ordini di mister Marco Baroni mira a centrare anche un pareggio per alimentare una prima, eventuale, striscia positiva.

Scampato pericolo per la Roma dello Special One che, grazie alla doppietta di un ritrovato Belotti, nel finale ha pareggiato i conti con una Salernitana che sembrava poter portare a casa l'intera posta in palio all'Olimpico . Un Candreva sugli scudi ha messo in grossa difficoltà i giallorossi ora desiderosi, evidentemente, di vincere ad ogni costo.