Alle 20.45 Milan-Torino: per i rossoneri obiettivo primo successo al Meazza

Guarda ad un solo risultato il Milan di Stefano Pioli, la vittoria. Più che per mirare al “punteggio pieno”, concetto abbastanza astratto alla seconda giornata, per festeggiare il primo successo davanti ai suoi tifosi. Per il Diavolo buon esordio a Bologna grazie a una partita messa in cassaforte già nel primo tempo con le reti di Giroud e Pulisic . Battere il Torino significherebbe arrivare di slancio alla prossima contesa, venerdì primo settembre, contro i giallorossi a Roma.

L'obiettivo dei granata di Juric è certamente diverso. Dopo l'esordio con il pareggio per 0-0 a Cagliari, un bis garanzia di un altro punto - ma contro una candidata allo Scudetto - sarebbe senza dubbio un risultato positivo. Il Toro punta anche a rafforzarsi negli ultimi giorni di mercato vista le necessità di innesti reclamata dal tecnico croato.