Alle 18.30 Monza-Empoli: sfida tra contendenti affamate di riscatto

Parole d'ordine, inversione di marcia. Monza ed Empoli duelleranno coltello tra i denti per assicurarsi i primi punti della stagione. I biancorossi sono reduci infatti dalla sconfitta esterna da parte dell'Inter di Inzaghi . Un doppio Lautaro, una rete per tempo, che ha permesso ai nerazzurri di partire subito col piede giusto. La sfida casalinga contro i toscani è un'occasione ghiotta quindi per provare a conquistare il bottino pieno.

Sul versante opposto, la squadra di Paolo Zanetti non ha motivazioni meno solide visto che viene da un insuccesso meno prevedibile rispetto al risultato della contesa del Meazza. L'Empoli è a quota zero punti per effetto della vittoria al Castellani del nuovo Verona plasmato da Marco Baroni . Un'affermazione di misura, rete di Bonazzoli nella ripresa, quanto mai preziosa in chiave salvezza.