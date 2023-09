Alle 20.45 Napoli-Lazio: al Maradona di scena un inedito "testacoda"

Al Diego Armando Maradona di Napoli incrociano le spade la detentrice del titolo e i vicecampioni d'Italia. Ma la stagione è iniziata con prestazioni e risultati agli antipodi per azzurri e biancocelesti. I partenopei di mister Rudi Garcia sono infatti a quota 6 punti dopo le vittorie a Frosinone e, tra le mura amiche, sul Sassuolo .

E' ancora sul fondo della classifica, invece, la Lazio di Maurizio Sarri che si è arresa al Lecce, protagonista al Via del Mare di una “remuntada” nel finale, e al Genoa che all'Olimpico ha colpito con Retegui . Indispensabile, dunque, per i biancocelesti raccogliere almeno un punto nel capoluogo campano. Impresa evidentemente non semplice con questo Napoli.