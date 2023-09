Alle 18.30 Udinese-Frosinone: bianconeri a caccia dell'intera posta in palio

Una squadra che cerca la sterzata, i padroni di casa dell'Udinese; una compagine che si gode i 3 punti finora raccolti, frutto della vittoria per 2-1 sull'Atalanta nella scorsa giornata, il Frosinone. Bianconeri e gialloblù arrivano a questa sfida con un umore certamente diverso. I friulani guidati da Andrea Sottil scacceranno i pensieri se, con una vittoria sui ciociari, arrivassero a quota 4 punti. Troppo poco, al momento, il pareggio a Salerno che ha permesso all'Udinese di muovere la classifica . Chiaro che è prestissimo, quindi anche una mancata vittoria ai danni del Frosinone non innescherebbe reali preoccupazioni.

Sul versante opposto, i gialloblù agli ordini di mister Eusebio Di Francesco, potrebbero anche impostare un match teso a strappare un punto all'Udinese Arena. Dopo la non certo drammatica sconfitta contro i campioni d'Italia del Napoli, infatti, i ciociari hanno centrato un successo più prezioso dell'oro contro la quotatissima Dea di Scamacca.

Per la sfida in questione l'Udinese si presenta orfana dell'infortunato Deulofeu e senza Beto, ceduto all'Everton per circa 30 milioni di euro. Possibile maglia da titolare per Lucca al centro dell'attacco. Frosinone con Cheddira dal 1'.