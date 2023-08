La Curva Sud della Juventus contesta Lukaku: "Resta a Milano. Il secondo portiere già lo abbiamo"

I tifosi della Curva Sud della Juventus contestano Romelu Lukaku con uno striscione in cui si legge: "Lukaku resta a Milano. Il secondo portiere già lo abbiamo". Sotto all'immagine una didascalia in cui è riportato: "Noi non dimentichiamo quanto accaduto. Lukaku qui non sarai mai il benvenuto!". Lo striscione, che fa riferimento a un possibile approdo di Romelu Lukaku alla società bianconera, è stato esposto nella tarda serata di martedì fuori dall'Allianz Stadium di Torino e la sua foto è stata pubblicata sul profilo Instagram della Curva Sud della Juventus.