L'ex capitano Bonucci pronto a lasciare la Juventus per la Bundesliga

L'ex capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, sarebbe pronto a trasferirsi in Germania e a giocare in Bundesliga. A darne notizia è il quotidiano tedesco "Bild", secondo cui il difensore 36enne sarà acquistato dallo Union Berlino, squadra che disputerà la prossima Champions League. Le visite mediche dovrebbero svolgersi già venerdì. Bonucci arriverebbe a titolo gratuito firmando un contratto per una stagione con opzione di rinnovo per una seconda.

A metà agosto il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno, era intervenuto per denunciare quanto sarebbe accaduto a Bonucci: "La situazione che sta vivendo è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi". La società bianconera aveva replicato con una nota per ribadire "con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall'Accordo Collettivo di categoria".

Il trasferimento di Bonucci metterebbe la parola fine alla sua lunga esperienza con la Juventus, dove è approdato nel 2010 dal Bari e ritornato nel 2018 dopo un anno con la maglia del Milan. Bonucci ha giocato 502 partite in bianconero e vinto otto campionati, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane, oltre ad avere preso parte a due finali di Champions League.