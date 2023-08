Calcio: Supercoppa Europea al Manchester City, Siviglia battuto ai rigori 6-5

Il Manchester City ha vinto la Supercoppa europea battendo il Siviglia 6-5 dopo i calci di rigore nella finalissima giocata questa sera allo stadio Karaiskakis di Atene.

Per gli spagnoli vincitori dell'Europa League è decisivo in negativo l'errore dal dischetto di Gudelj che manda il pallone sulla traversa. Un errore che manda in estasi la squadra di Guardiola che aveva vinto la Champions League a giugno contro l'Inter.

Nei tempi regolamentari il match era terminato sul punteggio di 1-1. Al gol del vantaggio di di testa per il Siviglia di En-Nesyri al 25' aveva replicato per gli inglesi Palmer al minuto 63, sempre di testa.

Questa volta, al termine di un match molto combattuto, il Siviglia è stato tradito dai rigori. Lo scorso 31 maggio sempre dagli undici metri gli spagnoli avevano, invece, vinto l'Europa League battendo la Roma di Mourinho nella finale di Budapest.