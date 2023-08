La sfida sarà tra Guardiola del Manchester City, Inzaghi dell'Inter e Spalletti per il Napoli

La Uefa ha comunicato i nomi dei tre allenatori più votati e attualmente in lizza per il Premio Men's Coach of the Year 2022-2023.

Parliamo di tre grandi allenatori, che quest'anno sono prepotentemente riusciti ad emergere con le loro tattiche di gioco: Pep Guardiola del Manchester City), Simone Inzaghi con l'Inter e Luciano Spalletti oramai ex Napoli. Resi noti anche i nomi dei tre calciatori in "lotta" per il titolo di Calciatore maschile dell'anno: Kevin De Bruyne, belga, del Manchester City), Erling Haaland, norvegese, anche lui al Manchester City), e l'inossidabile Lionel Messi, argentino, per la sua stagione giocata al Paris Saint-Germain, ma attualmente in forza all'Inter Miami).

Durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023-24, che avrà luogo giovedì 31 agosto al Grimaldi Forum di Monaco, verranno annunciati i vincitori del premio.

I finalisti sono stati decisi in base alla seguente procedura: la commissione tecnica dell'Uefa ha indicato una serie di nomi, in seguito votati da una giuria composta da allenatori dei club che hanno giocato nella fase a gironi delle tre coppe europee della scorsa stagione, e da un gruppo di giornalisti selezionati dalla 'European Sports Media'.