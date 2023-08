Caldo: ancora temperature record sulla Marmolada, +14 gradi a 3.343 metri

L'ondata afosa che sta avvolgendo il paese non dà tregua neanche in alta montagna, e sono numeri che fanno preoccupare: dopo i 13,3 gradi di sabato, un'altra impennata record di caldo. Ieri alle 17.30 sulla Marmolada il termometro ha toccato i 14 gradi, la temperatura più alta degli ultimi 10 anni. Il dato è stato registrato a Punta Penia a 3.343 metri dalla strumentazione della piattaforma Marmoladameteo .

Verso lo zero termico oltre i 5mila metri

E le cose potrebbero non migliorare a breve: secondo le previsioni nei prossimi giorni lo zero termico sulle regioni del Nord Est, a causa dell'anticiclone nordafricano posizionato sull'Italia, potrebbe portare la quota dello zero termico oltre i 5.000 metri.