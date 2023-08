Il caldo torrido ancora non cede: bollino rosso per 17 città, arancione per altre tre

Un mese di agosto di cui si aspetta il termine, se non altro perché coinciderà, stando alle previsioni, all'allentamento della morsa del mix di afa, caldo e umidità che sta tenendo sotto scacco la pressione e la capacità di sopportazione degli italiani ormai da oltre una settimana.

Poche ore e il potentissimo anticiclone africano Nerone raggiungerà la massima potenza con temperature oltre la media del periodo dai cinque agli otto gradi.

L'aumento delle temperature non risparmia anche le montagne, dove ieri lo zero termico è stato raggiunto solo alla quota di 5.328 metri. Mentre in Val d'Aosta la colonnina di mercurio ha raggiunto 39 gradi ad una altitudine di 2100 m. Così come sulla Marmolada, a oltre 3000 metri, ieri sono stati raggiunti per la prima volta i 14 gradi, mai toccati negli ultimi dieci anni.

Dalle 16 città da bollino rosso di ieri, oggi si passa a 17. A quelle di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino, Venezia e Verona si aggiunge quella di Viterbo.

Grande attenzione per Firenze, Milano e Roma. Su questi tre capoluoghi tra il 20 e il 23 agosto si toccarono 38-39°C soltanto nel 2000 e 2007 nella Capitale, nel 2012 a Milano Linate e nel 2011 a Firenze. Nelle prossime ore, se non anche giorni, questi valori potrebbero essere raggiunti o addirittura superati.

Sul resto del Centro-Nord si viaggerà sui 37-39°C diffusi, qualche grado in meno invece al Sud. In arancione solo tre centri: Ancona, Bari e Campobasso.

Un refolo d'aria in più e bollino giallo, previsti, infine, per Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria.