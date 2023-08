Canada, il premier Justin Trudeau annuncia il suo divorzio dalla moglie Sophie

'Ciao a tutti. Io e Sophie vorremo condividere il fatto che dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo deciso di separarci'. Con queste parole in un post su Instagram il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato la fine del matrimonio con Sophie Grégoire. 'Come sempre restiamo una famiglia unita con un amore profondo e rispetto l'uno per l'altro e per quello che abbiamo costruito e che continueremo a costruire', si legge nel post, 'per il benessere dei nostri figli, vi chiediamo di rispettare la nostra e la loro privacy. Grazie'. Un comunicato dell'ufficio del primo ministro afferma che entrambi hanno firmato un accordo di separazione legale. La coppia si era sposata nel 2005 e ha tre figli, Xavier di 15 anni, Ella-Grace di 14 anni e Hadrien di 9 anni.

"Rimangono una famiglia e saranno una presenza costante nelle vite dei loro ragazzi", si legge in una nota dell'ufficio di Trudeau che, nell'autobiografia del 2014 'Common Ground, aveva raccontato "il dramma oscuro" e il dolore per il divorzio dei suoi genitori. Sophie è sempre stata accanto al marito sia in patria che nelle tante missioni all'estero ma negli ultimi tempi era apparsa in pubblico sempre più di rado e l'anno scorso avev aconfessato, ancora una volta sui social media, che lei e il marito "avevano trascorso giorni felici, tormente e tutto ciò che c'è nel mezzo". Anche il premier aveva raccontato delle difficoltà del suo matrimonio: "Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma Sophie resta la mia migliore amica, la mia compagna, il mio amore", scriveva nel memoir di qualche anno fa. Nel giorno dell'ultimo anniversario, lo scorso maggio, il premier ha postato una foto di loro due mano nella mano a bordo di un camper lungo un'isolata autostrada canadese con la didascalia: "Ogni chilometro di questo viaggio insieme è un'avventura, ti amo Soph".

La separazione arriva in un brutto momento politico per Trudeau, in calo di consensi e dietro ai conservatori nei sondaggi in vista delle elezioni previste a ottobre del 2025. La scorsa settimana il premier annunciato rimpasto di governo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la sua squadra economica prima del voto.