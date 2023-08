Capri nel cuore di Heid Klum, anche quest'anno ha scelto l'isola in cui si è sposata

Anche quest'anno la supermodella Heidi Klum è tornata in Italia per trascorrere le sue vacanze. Nel cuore della top tedesca c'è sempre la costiera amalfitana e soprattutto Capri dove ha sposato, quattro anni fa, il marito Tom Kaulitz.

I due, innamoratissimi, si sono fatti vedere in questi giorni per le vie dello shopping caprese e non si sono fatti mancare gite in barca e cene romantiche nelle location più suggestive dell'isola.