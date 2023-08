Con una pennellata storica il Papa completa il murale "che unisce i mondi"

Una "Cappella Sistina pitturata da voi". Papa Francesco definisce così il murale lungo 3 chilometri - il più grande del mondo -, realizzato a Cascais, vicino Lisbona, da Scholas Occurrentes che, per essere completata, ha atteso la pennellata del Papa.

L'opera di street art, "Vita tra i mondi", sul quale il Pontefice ha dato l'ultimo tocco, ha coinvolto nella sua realizzazione anziani, giovani, ricchi, poveri, bambini di diverse religioni e non credenti e giovani di diverse nazionalità.

Durante l'incontro con i ragazzi, Bergoglio ha chiacchierato e risposto alle loro domande sulla crisi e sul caos. "Una vita senza crisi è come l'acqua distillata, non serve a niente", ha detto, sottolineando che le crisi occorre "assumerle e risolverle" ma non crearle. "Non crearsi le crisi" perché "non è bello", "è come girare, girare, girare. Occorre invece camminare e raramente stare da soli. Questo è importante: affrontare insieme le crisi".

Dopo l'ultima pennellata al murale, Francesco ha donato un quadro del Buon Samaritano invitando alla "vicinanza umana", "a essere tutti buon samaritani" perché, ha sottolineato, "bisogna sporcarsi le mani per non sporcarci il cuore".

All'uscita del piccolo edificio di Scholas Occurrentes a Cascais, Papa Francesco, insieme ai leader religiosi presenti, ha assistito alla piantumazione di un albero di ulivo della pace da parte dei giovani. Il Pontefice ha dato un po' di acqua alla pianta. "Pregate per me, e - riferendosi a chi è ateo o di altre fedi - coloro che non possono pregare mandino almeno onde positive".