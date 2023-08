Caso Rubiales, la procura spagnola apre un'inchiesta per "aggressione sessuale"

La Procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare per “aggressione sessuale” nei confronti di Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio iberica, sospeso dalla Fifa per 90 giorni in seguito allo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso. Lo riferisce il tribunale.

L'episodio si è verificato durante la premiazione ai Mondiali di calcio femminile di Sydney, vinti dalla Spagna.

La Procura indagherà su “fatti che potrebbero costituire un reato di abuso sessuale”, ha indicato la Procura in un comunicato inviato all'Afp, nel quale chiede a Jennifer Hermoso di contattare la Procura “entro 15 giorni” per essere “informata dei suoi diritti di vittima” e di “presentare denuncia” se necessario.

Stamane, intanto, la madre di Rubiales, Ángeles Béjar, si è barricata in una chiesa di Motril, per denunciare la “caccia all'uomo” avviata nei confronti del figlio. La donna ha annunciato che la sua forma di protesta sarà portata avanti “a tempo indeterminato, giorno e notte”, finché non sarà fatta giustizia.