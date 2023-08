Cassazione: "È legittimo il licenziamento per allusioni sessuali indirizzate ai colleghi"

Anche se non sussiste la volontà di offendere, le allusioni a sfondo sessuale a un collega giustificano il licenziamento. Non è una attenuante neanche il clima di goliardia. Così ha stabilito la Corte di Cassazione.

I giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un lavoratore, impiegato in un'azienda in Toscana, contro la decisione della Corte d'appello di Firenze che confermava il pronunciamento del tribunale di Arezzo che aveva dichiarato legittimo il suo licenziamento per "aver tenuto comportamenti consistenti in molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar".

Un atteggiamento definito "indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere a violare la dignità della collega di lavoro".

Le molestie a sfondo sessuale hanno l'effetto di violare la dignità

Nel ricorso gli avvocati del lavoratore avevano provato a sostenere l'"inattendibilità" della collega perché il gip aveva archiviato una sua denuncia di violenze sessuali e stalking. Ma per la Cassazione "il reato di stalking era estraneo ai fatti per i quali era stato licenziato" mentre l'archiviazione della violenza era dovuta alla tardività della querela e non a ragionamenti nel merito.

Inoltre il legale dell'uomo aveva invocato l"inidoneità" delle allusioni a ledere la dignità della collega. Ma per la Cassazione la Corte d'Appello si è mossa correttamente nell'ambito della definizione di molestie sancita dalla legge. "E ha dunque considerato - si legge nella sentenza - le molestie come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Anche se non sfociate in aggressioni fisiche.