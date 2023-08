Castel di Sangro, urta i cavi dell'alta tensione mentre lavora: muore folgorato

Nel giorno della tragica morte dei cinque operai travolti dal treno a Brandizzo (Torino), un’altra drammatica morte sul lavoro: nel primo pomeriggio (erano circa le 14), in un'azienda di Castel Di Sangro (L’Aquila) che si occupa di pomodori, collocata nei pressi di una rotatoria della statale 17, un uomo di 46 anni – residente fuori Regione – da quanto si è appreso avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione mentre stava lavorando, fino a rimanere folgorato.

Le circostanze del tragico episodio sono ancora da chiarire. Per questo, sul posto è intervenuta la Procura della Repubblica di Sulmona, con i Carabinieri della locale compagnia, che procederà alla ricognizione del cadavere e all'autopsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli ispettori del competente servizio della Asl, per accertare eventuali anomalie, e i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il dipendente, purtroppo senza alcun esito. L’elisoccorso, atterrato in prossimità dell'azienda, è tornato alla base. Per il 46enne non c'è stato nulla da fare.