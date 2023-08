Catania: torna completamente operativo il Terminal A dell'aeroporto di Fontanarossa

"Avevamo preso questo impegno coni siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa. L'ordinanza dell'Enac, adottata pochi istanti fa dopo le opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità. Il ritorno alla piena operatività dell’aeroporto rappresenta anche una garanzia per l’intero settore turistico siciliano che continueremo a sostenere in accordo con il governo nazionale che ha dimostrato grande attenzione nei momenti più difficili". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo il via libera arrivato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile.

La società di gestione Sac specifica che il terminal A “è ufficialmente riaperto dalle ore 17 e sarà operativo una volta completata la bonifica da parte della PolAria e degli uomini della sicurezza di Sac e Sac service”

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che è stato in contatto costante con enti, istituzioni e amministratori locali, esprime "soddisfazione e sollievo" e ringrazia "tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato". Lo scalo etneo tornerà quindi a garantire il passaggio di 40mila viaggiatori al giorno.

Lo scalo aveva visto la chiusura del Terminal A dal 16 luglio giorno dell'incendio.