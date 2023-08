Cdm: iniziata la riunione, la prima dopo pausa estiva

E' inizato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, la prima riunione dopo la pausa estiva. All'ordine del giorno, tra l'altro, l'esame preliminare del decreto legislativo su riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Non figura all'ordine del giorno, ma non è escluso che in Cdm possa essere portato il Decreto del Presidente del Consiglio che attua l'intesa del 10 agosto scorso sull'ingresso del Ministero dell'Economia nella società Netco in cui confluisce la rete fissa di Tim. Possibile anche un primo scambio di opinioni in vista dei prossimi appuntamenti autunnali che attendono l'esecutivo, a partire dalla manovra e dalla riforma del Patto di Stabilità europeo.

A quanto apprende l'Adnkronos, la premier Giorgia Meloni è intervenuta in Consiglio dei ministri sulla drammatica vicenda dello stupro delle due giovani vittime -appena 10 e 12 anni- consumatosi a Caivano. Andrà a Caivano, accogliendo l'invito che le ha rivolto il parroco, don Patriciello.

"Obiettivo del governo è bonificare l'area - le sue parole -: per la criminalità non esistono zone franche. Intendo accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione. Il centro sportivo deve essere ripristinato - ha detto ancora la presidente del Consiglio nel corso della riunione - e reso funzionante il prima possibile".