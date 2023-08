Champions, l'Uefa rinvia Aek-Dinamo Zagabria

La Uefa ha deciso di rinviare la gara di andata dei preliminari di Champions League fra l'Aek Atene e Dinamo Zagabria, che era in programma questa sera, a partire dalle 20.45.

Il tutto è stato deciso dopo la tragedia avvenuta nella notte tra ieri e oggi. Nella capitale greca, infatti, un supporter dell'Aek ha perso la vita in seguito agli scontri scoppiati fra le "fazioni" di presunti tifosi dei due club, accorsi nella metropoli greca per la partita. La drammatica notizia giunge da Atene, dove un tifoso dell'Aek è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra ultras. La notizia è stata data dalla polizia locale. In un comunicato è stato fatto sapere che negli scontri tra tifosi dell'Aek Atene e della Dinamo Zagabria ci sono stati anche otto feriti e novantasei persone arrestate. Scontri avvenuti nella periferia di Atene dove si sono incontrati tifosi dell'Aek e della Dinamo, con chiare intenzioni bellicose. Tutto è sfociato in una una enorme rissa tra tifosi, nella quale è morto un giovane di 22 anni, decesso avvenuto in ospedale in seguito alle ferite riportate.

C'era grande paura per la partita che si sarebbe dovuta disputare tra l'Aek Atene e la Dinamo Zagabria, che avrebbero dovuto scendere in campo nello stadio Agia Sophia nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia. Per questo la Uefa ha deciso di rinviare il match, troppo rischioso.