Lo chef Riccardo Zebro trovato morto nella sua casa di New York

È stato trovato morto nella sua casa di New York lo chef di origini milanesi Riccardo Zebro, di Cassina de' Pecchi. Si era trasferito nella Grande Mela circa 8 anni fa per lavorare come chef del ristorante San Carlo Osteria Piemonte, a Soho, e poi al Sant Ambroeus West Village, dove era tuttora in servizio.

Tra i suoi clienti star e vip come Robert De Niro, di cui lo stesso ha pubblicato foto sui social. Ignote per il momento le cause del decesso del giovane classe '89 di cui non sono nemmeno note precedenti patologie o gravi condizioni di salute. Aveva cominciato la carriera giovanissimo all'Hotel Sheraton Diana Majestic di Milano dopo il diploma.

Tanti i messaggi di cordoglio e saluti sui social fra chi lo conosceva. Ieri il Comune di Galliavola ha espresso "le più sentite condoglianze per la prematura perdita del suo amato figlio Riccardo" a nome di tutta l'amministrazione comunale, i dipendenti e i collaboratori.