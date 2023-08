La vita controversa di Aung San Suu Kyi: icona della libertà e contestata Nobel per la pace

La giunta reagì uccidendo centinaia di manifestanti nelle proteste dell'agosto di quell'anno, poche settimane prima che Aung San Suu Kyi fondasse la National League for Democracy , il partito di opposizione ai militari. "Come figlia di mio padre non potevo rimanere indifferente a tutto quello che stava succedendo", disse in quelle settimane, dopo il ritorno a Yangon per badare alla madre malata.

"Eccezionale esempio del potere di chi non ha potere", ha iniziato la sua battaglia politica nel 1988, quando scoppiarono le proteste per la democrazia nel Paese sottoposto al potere della giunta militare del generale Ne Win, uomo forte del regime militare dal 1962.

Il volto più noto della lotta per la democrazia in Myanmar , ha ricevuto una grazia parziale dalla giunta militare , a due anni e mezzo dal colpo di Stato del 1 febbraio 2021 che riportò i militari al potere nel Paese del sud-est asiatico.

Gli anni in cui è stata al governo del Myanmar sono stati segnati dalla crisi dei Rohingya. Sull'eroina della lotta per la democrazia sono piovute le critiche internazionali per le atrocità denunciate dalla minoranza di fede musulmana dello Stato Rakhine: secondo un rapporto delle Nazioni Unite, Aung San Suu Kyi non ha usato la propria autorità per prevenire le violenze inflitte ai Rohingya, paragonate a un esempio di "pulizia etnica".

Nel 2015 , il suo partito trionfa alle elezioni, ma Aung San Suu Kyi non può diventare presidente : a bloccarla è la Costituzione stesa dai militari che impedisce al candidato alla presidenza di avere familiari che siano cittadini stranieri, come i due figli di Aung San Suu Kyi, entrambi maggiorenni. L'attivista è comunque la leader de facto del Myanmar, ricoprendo la carica di Consigliere di Stato, fino al colpo di Stato militare di inizio 2021.

Nel 1989 venne arrestata per la prima volta , e da quel momento seguirono quindici anni in cui fu incarcerata a più riprese e sottoposta ad arresti domiciliari durante i quali divenne un simbolo a livello internazionale della resistenza pacifica contro l'oppressione .

Ispirata da Martin Luther King e dal Mahatma Gandhi, Aung San Suu Kyi ha dato avvio alle sue campagne per la democrazia in Myanmar, represse nel sangue dai militari. Il suo partito si impose alle elezioni del 1990, ma i militari rifiutarono di cedere il controllo del Paese.

Amnesty International le revocò il titolo di Ambasciatore di Coscienza che aveva ricevuto nel 2009 per il "vergognoso tradimento dei valori per cui un tempo si era battuta" e per aver negato "la gravità e la dimensione delle atrocita'" commesse nei confronti dei Rohingya. Per Amnesty International Aung San Suu Kyi "non rappresenta più un simbolo di speranza, coraggio ed eterna difesa dei diritti umani".

La crisi dei Rohingya non costò, però, all'allora Consigliere di Stato birmana il Nobel per la Pace: il Comitato per l'Assegnazione del Premio precisò che il riconoscimento le venne assegnato per le sue battaglie per la democrazia e la libertà fino al 1991.

Le elezioni del 2020 videro nuovamente trionfare la Lega Nazionale per la Democrazia, con una vittoria ancora più netta di quella di cinque anni prima, ma poche ore prima della prima seduta del parlamento venne nuovamente arrestata. I militari denunciarono brogli elettorali e per Aung San Suu Kyi ripartì il calvario giudiziario: "processi farsa" li defini' l'ex Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet. L'anziana attivista dovette rispondere di undici capi d'accusa, che negò, accumulando condanne che avrebbero significato, con ogni probabilità, la morte in carcere.

Da eroina per la democrazia ai silenzi sui Rohingya, il bilancio è controverso. Derek Mitchell, ex ambasciatore Usa in Myanmar ha tentato di riassumerlo, senza calcare la mano: "Non dovremmo attribuire alle persone un'immagine iconica oltre ciò che è umano".