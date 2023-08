Chieti, fermato col taser e morto in ospedale. Stava compiendo atti di autolesionismo

Era stato raggiunto da due colpi di taser il pescarese di 35 anni morto ieri, per cause che saranno chiarite dall'autopsia, dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino (Chieti). A quanto si apprende dagli accertamenti sarebbe emerso che l'uomo "compiva atti di autolesionismo" e prima di essere trasportato in ambulanza, i sanitari del 118 avrebbero effettuato delle iniezioni per sedare il 35enne. Le forze dell'ordine, si apprende, lo hanno bloccato "perché in stato di agitazione continuava a dare testate ad una macchina".

L'uomo era un paziente psichiatrico in cura nel centro di salute mentale del capoluogo adriatico. Una telefonata al numero di emergenza 112 aveva segnalato la presenza di un uomo in Corso Vittorio Emanuele che si era denudato e stava ferendo se stesso. Poi una corsa verso il vicino passaggio a livello: sui binari della ferrovia Chieti-Pescara i militari del nucleo radiomobile hanno tentato di bloccarlo anche utilizzando il taser per placare la sua reazione violenta con calci. Il trentacinquenne è riuscito a strapparsi dal corpo i due dardi sparati dalla pistola ad impulsi elettrici che lo avevano raggiunto sotto l'ascella e all'inguine sinistro. Dopo l'iniezione del calmante l'uomo avrebbe perso i sensi fino al decesso. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del medico dell'ambulanza.