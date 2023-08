Mondiali di ciclismo, segui la seconda giornata in diretta streaming su Rainews.it e in tv su Rai 2

Mondiali di ciclismo su pista, la seconda giornata va in scena a Glasgow oggi venerdì 4 agosto 2023, dopo l'esordio di giovedì non esaltante per l'Italia, ma che ha regalato comunque la qualificazione al secondo turno nell'inseguimento a squadre. Ora in diretta su Rainews.it la diretta streaming e sempre ora, fino alle 20.30, la diretta tv su Rai 2 e a seguire su RaiSportHD. Nel programma di oggi il primo turno maschile dell'inseguimento a squadre, la finale femminile dei 500 metri a cronometro, il primo turno maschile dello sprint a squadre, lo scratch femminile di dieci chilometri e la finale maschile dello sprint a squadre.