Mondiali di ciclismo, segui la diretta streaming su Rainews.it e in tv su Rai 2

Mondiali di ciclismo su pista, la terza giornata va in scena a Glasgow oggi, sabato 5 agosto 2023, con l'Italia che si gioca l'oro nella finale dell'inseguimento maschile a squadre contro la Danimarca. L'intera serata può essere seguita da ora in diretta streaming su Rainews.it e RaiPlay e in tv su Rai 2 fino alle 20.30, quando girerà su RaiSportHD (canale 58 del digitale terrestre).

Il quartetto maschile composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon scende in pista nella finale dell'inseguimento maschile a squadre in programma alle 20.07 ora italiana. Il quartetto femminile azzurro, superato il primo turno dell'inseguimento a squadre, alle 21.28 affronta la sfida con la Francia per la medaglia di bronzo. Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Martina Fidanza hanno infatti battuto il Canada con un tempo di 4:11.342.

GLI AZZURRI IN GARA

19.21 – PISTA: Keirin Donne, 1° turno: Miriam Vece

19.44 – PISTA: Finale inseguimento individuale C5 donne: Claudia Cretti

20.07 – PISTA: Finale inseguimento uomini

21.28 – PISTA: Finale inseguimento donne