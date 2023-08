Ciclismo su pista, Italia salvata da Ganna: il quartetto al 2° turno dei Mondiali senza brillare

Fiato sospeso per l’Italia, prima mattinata dei Mondiali di ciclismo su pista con l’inseguimento a squadre. Qualificazione per le semifinali centrata, ma con una prestazione non esaltante nella gara in corso a Glasgow. Gli azzurri rimangono in corsa per le medaglie al termine di una prova per nulla convincente, chiusa con il terzo posto. Il quartetto azzurro, composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon è arrivato terzo, con il tempo di 3'50''408 a 3''592 dalla Danimarca, nelle qualificazioni sul circuito scozzese. Gli italiani sono stati preceduti dai danesi e dalla Nuova Zelanda (a 2''297).

Scesi nel velodromo per penultimi, i quattro azzurri non hanno avuto la solita andatura fluida, sembravano quasi andare con il freno a mano tirato, con il quartetto che si ritrova addirittura sesto virtuale all’ultimo chilometro. Ma poi ci si è messo Filippo Ganna, che ha dato su una “trenata” delle sue. Con un paio di giri paurosi, che hanno permesso agli azzurri una chiusura in 3.50.408 che vale il terzo posto parziale. A sorpresa non si qualifica la Gran Bretagna, campione in carica, a causa di una brutta caduta di uno dei suoi atleti.



Francesco Lamon, Jonathan Milan, Simone Consonni e Filippo Ganna sono chiamati ad un riscatto, dopo la prova opaca, a confermare l'ottima prestazione che ha portato alla conquista dell'oro olimpico a Tokyo.