Il ciclista De Decker muore dopo un incidente durante l'allenamento

Il ciclista belga Tijl De Decker è morto oggi, venerdì 25 agosto, 48 ore dopo un incidente durante un allenamento nel quale era stata coinvolta anche un'auto. Il 22enne, nato ad Anversa, aveva vinto l'ultima Parigi-Roubaix Under 23. De Decker, che era nella Lotto Dstny, squadra maschile belga di ciclismo su strada, con licenza di UCI ProTeam, mercoledì era finito a terra lungo una strada di Lier, in Belgio.

Per due giorni è rimasto in coma lottando tra la vita e la morte, fino all'annuncio della squadra: "Con grande tristezza dobbiamo comunicare la morte del nostro ciclista. Ha perso questa mattina la sua battaglia contro le gravi ferite riportate dopo lo scontro con un'auto, avvenuto durante un allenamento mercoledì. Siamo scioccati da questa notizia e inviamo tutto il nostro affetto e i nostri pensieri alla famiglia e ai suoi cari in questo momento incredibilmente difficile".