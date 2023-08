Cina e Fed influenzano i mercati

Aprono ancora in calo i mercati europei, con Milano al via a -0,5%, in linea con le altre Borse del Vecchio Continente. In questi giorni la grande preoccupazione continua ad arrivare dalla Cina e dal suo settore immobiliare.

Dopo il taglio dei tassi la Banca Popolare Cinese ha ieri effettuato una massiccia iniezione di liquidità per tamponare le crisi di Zhong Rong e del gruppo immobiliare Country Garden.

Dagli Stati Uniti pesano le indicazioni che arrivano dalle minute dell'incontro Fed di luglio da cui emerge che la stretta monetaria potrebbe non essere ancora conclusa.

A Piazza Affari occhio oggi ancora ai bancari (l'indice di settore poco dopo l'apertura viaggia a -0,5%), con le ipotesi che i piccoli istituti possano essere esclusi dal provvedimento sugli extra profitti.

Fronte materie prime: petrolio in leggero calo a 83 dollari, così come il gas a 36,7 euro megawattora.