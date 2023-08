Cincinnati: Masters 1000 da dimenticare per Sinner, Sonego e Musetti fuori dal torneo

Nessuna buona notizia per Jannik Sinner nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. All’esordio nel Master 1000 di Cincinnati perde contro il serbo Dusan Lajovic per 6-4/6-7. Sicuramente ha pesato la stanchezza dopo il torneo di Toronto e il trasferimento nella città americana tutto in poche ore. Dall’altra parte, Lajovic gioca un gran tennis: pulito, fatto di resistenza e anche quando nel secondo set l’italiano appare più incisivo alla fine si arriva al tie-break: qui, un Sinner ancora più frettoloso e falloso perde il mini break del vantaggio, accusando definitivamente la stanchezza e perdendo lucidità.

Ma è una giornata no anche per gli altri italiani in campo.

Lorenzo Musetti è stato eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare in partita. Il punteggio finale è 6-3/6-2 per il russo.

Sconfitta anche per Lorenzo Sonego contro il numero uno statunitense Taylor Fritz. Dopo aver perso il primo set per 4-6 si arrende al tiebreak nel secondo 6-7.

In campo femminile Martina Trevisan si arrende all’americana Jessica Pegula in tre set. Vince il primo al tiebreak e poi cede 2-6/3-6