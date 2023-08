Cinema italiano, Favino domina la "power list" degli attori più influenti

Cos'hanno in comune il ministro Gennaro Sangiuliano, Pierfrancesco Favino, Massimiliano Orfei, amministratore delegato della Vision Distribution, Aldo Giovanni e Giacomo, Domenico Procacci, della Fandango e Paola Cortellesi? L'essere tutti stati inseriti nella classifica annuale dei 50 nomi più influenti nel mondo del cinema italiano stilata dalle riviste Best Movie e Box Office: per tutti, si tratta di una lista che tiene conto delle trasformazioni in corso all’interno del mondo audiovisivo e di un mercato in ripresa. Per ogni nome sono stati riportati i punti di forza e quelli di debolezza. In vetta tra i nomi degli artisti spicca quello di Pierfrancesco Favino che nei prossimi giorni sarà presente al Festival di Venezia due volte con il film di apertura Comandante, di Edoardo De Angelis, e con il nuovo film di Stefano Sollima, Adagio. Inoltre l'attore romano ha appena terminato le riprese dell'ultima fatica di Gabriele Salvatores, Napoli - New York. Il rischio è che il nome possa però inflazionarsi data la presenza massiccia su più produzioni.

Torna a far palare di sé il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, gli attori protagonisti de Il grande giorno, a sorpresa miglior incasso italiano. Per loro il secondo posto della classifica con il plus di una maturità che ha aggiunto delle sfumature malinconiche alla loro comicità.

Ansa ldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti durante il photocall del film ''Il Grande Giorno'', Roma, 16 dicembre 2022

Al terzo posto Paolo Sorrentino, che resta il più importante tra i nostri autori a livello globale e che è da poco tornato sul set per raccontare nuovamente Napoli e le sue mitologie, pubbliche e private. Ma insistere sulla cosmogonia napoletana rischia di non farlo più uscire dalla zona comfort.

Getty Paolo Sorrentino partecipa alla cerimonia di apertura del 19° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, l'11 novembre 2022 a Marrakech,

Ficarra e Picone, al quarto posto, hanno saputo dimostrare di essere a loro agio (e altrettanto efficienti al box office) anche nel cinema d'autore con La stranezza, e sono in dirittura d'arrivo con il loro nuovo film di Natale. Ma attenzione: continuare a proporsi come coppia comica “potrebbe rivelarsi insidiante”.

Ansa Ficarra e Picone durante il photocall a margine della cerimonia di conferimento del premio David di Donatello 2023 presso gli studi Rai di via Macherio a Roma, 10 maggio 2023

Chiude la Top 5 la coppia (ex-aequo) Alessandro Borghi e Luca Marinelli, al centro dello straordinario risultato di Le otto montagne. Se la loro bravura e amicizia li aiutano a ottenere il favore del pubblico, da Box Office avvertono che anche le scelte troppo vicine al cinema indipendente possono rivelarsi insidiose.

rainews24 Intervista Borghi Marinelli-Le Otto Montagne

Ma la lista è lunga, i 25 nomi nel campo dello spettacolo cinematografico riportano anche l'immarcescibile Toni Servillo (per i critici “non si vive di solo istrionismo”), Nanni Moretti in ripresa al settimo posto, tornato alla sua poetica tragicomica con Il sol dell'avvenire per poi ritrovare nomi come quello di Paolo Genovese, Gianni Amelio e Luca Guadagnino.

Ansa Nanni Moretti, photocall "Il Sol Dell'avvenire", 76th Cannes Film Festival

Le donne nella classica sono poche, appena tre: spicca il nome di Paola Cortellesi (al 18mo posto, tre passi prima di Pupi Avati). Per l'attrice romana il punto di forza è quello di una carriera in costante crescita, dato che si sta per imporre anche come regista con C'è ancora domani.

Getty Paola Cortellesi, Filming Italy 2023, Santa Margherita di Pula

Oltre a lei vengono menzionate l'attrice Barbara Ronchi (Rapito, di Marco Bellocchio) e la sceneggiatrice e regista Giulia Steigerwalt, rispettivamente al 23mo e 24 mo posto. Chiude la classifica Valerio Mastandrea, secondo i critici poco sfruttato, nonostante la grande versatilità, dai registi d'autore.

rainews tappo Valerio Mastrandrea

La top 25 dei manager Ma c'è anche quella dei manager e di chi lavora nell'ambito della produzione e promozione. Il gradino più alto è occupato dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che ha manifestato grande attenzione verso il settore cinematografico, attivando un'imponente campagna di comunicazione da 20 milioni di euro, intitolata Cinema Revolution, e l'iniziativa che prevede un biglietto ridotto a 3,5 euro per i film italiani ed europei in uscita in sala a cavallo tra le due edizioni di Cinema in Festa di giugno e settembre.

Ansa Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura

In seconda posizione Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che nel triennio 2020-2022 ha stanziato 240 milioni di euro a favore del cinema italiano. Al terzo posto Massimiliano Orfei, ex Rai Cinema, attualmente amministratore delegato di Vision Distribution, che continua a rafforzare la sua posizione e si conferma tra i maggiori player di riferimento del cinema italiano. Al quarto posto Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film. Infine, chiude la Top 5 Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, in quanto manager dell'unica major che in questi anni ha saputo costruirsi una credibilità sul fronte del cinema italiano, puntando con successo su nuovi talenti (primi fra tutti i Me contro Te) e offrendo un mix di generi a cavallo tra opere autoriali e commedie. Da menzionare anche il creatore della Winx, Iginio Straffi (ottavo posto), che con il gruppo Rainbow, controllando la Colorado, ha cavalcato il target kids. La coppia Andrea e Raffaella Leone conquistano il decimo posto dopo aver prodotto Il primo giorno della mia vita, dal cast ricchissimo. Domenico Procacci al 13mo posto conferma il sodalizio con Nanni Moretti ma forse dovrebbe iniziare a guardare verso il cinema più commerciale, secondo chi ha stilato la lista.

Ansa Domenico Procacci, 68th Taormina Film Festival

Andrea Occhipinti, Lucky Red, scende al 13mo posto rispetto allo scorso anno, ma ha dalla sua la capacità di avvicinare al cinema di qualità anche il pubblico ad esso più distante.