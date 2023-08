Clima, Musumeci: al sud punte di 46-48 gradi, oltre ogni record

"Al Sud si sono toccate punte di 46-48 gradi, al di là di ogni record precedente". Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella sua informativa al Senato sugli eventi climatici delle scorse settimane.

"Il nostro pensiero va alle vittime che si sono registrate nelle regioni del Nord" per le alluvioni "e per quelle che si sono verificate al Sud". Così il ministro Musumeci.

Un "eccezionale sforzo operativo" è quello che "il servizio nazionale della Protezione civile ha svolto e sta svolgendo per mitigare l'impatto e le conseguenze di fenomeni estremi" che si sono verificati dal nord al sud del Paese a partire dal 19 luglio, ha sottolineato Musumeci.

"Finora sei regioni hanno presentato istanza preliminare per lo stato di emergenza. In questo momento - ha detto il ministro - non è possibile fornire una ipotesi di quantificazione delle esigenze, data la vastità del territorio e la specificità dei fenomeni che si sono verificati" e le autorità competenti "sono al lavoro per consentire al Consiglio dei ministri di provvedere al più presto possibile alla dichiarazione dello stato di emergenza".