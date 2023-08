Conference, Fiorentina-Rapid Vienna: viola costretti a vincere per la qualificazione a gironi

Nell'andata dei play-off, il Rapid Vienna ha sconffito la Fiorentina per 1-0 all'Allianz Stadion. I padroni di casa, allenati da Zoran Barisic, hanno trovato la vittoria grazie al calcio di rigore al 34°. L'episodio contestato: la trattenuta in area di Mandragora su Hofmann. Per l'arbitro penalty senza ombra di dubbio.

Ora la gara di ritorno, in programma giovedì 31 agosto, alle 20, all'Artemio Franchi, a Firenze. Alla squadra di Vincenzo Italiano servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato dell'andata a Vienna.

Il tecnico, alla vigilia dell'incontro, carica il gruppo con parole forti: "Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo l'obbligo di segnare e segnare un gol più di loro. Dobbiamo usare la testa, riempire bene l'area e lavorare bene per 90 minuti. L'avversario, come avete visto, non è sprovveduto e arriva con un gol di vantaggio - e aggiunge - qualcuno dice che noi siamo diventati molto più forti, e allora lo dobbiamo dimostrare. Sta a noi cercare di alzare questa asticella. Un solo obiettivo: cercare di superare questo turno. Non penso a nient'altro. Siamo dinanzi ad una delle partite più importanti della stagione, il pensiero è solo sulla gara di domani, a come si svilupperà, a come dobbiamo approcciarla e come possiamo portarla a casa".

L'allenatore della Fiorentina sa anche che il Rapid arriverà a Firenze con le intenzioni più cattive possibili: “Ho sentito il loro allenatore dire che verranno qui a darci pressione, a cercare di limitarci e a non subire la nostra reazione. Dobbiamo preparare una rimonta e per questo bisognerà essere bravi, maturi e capaci di lavorare su qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno”.

La Fiorentina arriva a questo incontro importantissimo, per potersi qualificare alla fase a gironi della Conference League, dopo il 2-2 ottenuto contro il Lecce in casa in campionato.