Fiorentina-Rapid Vienna, Italiano: "Non ci faremo intimidire"

Per Vincenzo Italiano, allenatore dei viola, i playoff di Conference League, contro il Rapid Vienna, sono uno degli obiettivi da centrare per la "sua" Fiorentina. Lo scorso anno i gigliati riuscirono a guadagnarsi la finale di Praga per cedere in finale per 2-1 al West Ham. Nuova stagione, nuova competizione. Occasione da non farsi sfuggire, visto che i toscani sono rientrati nella competizione grazie alla squalifica continentale della Juventus. Una chance per cercare di prendersi la rivincita. Il ritorno si giocherà all'Artemio Franchi giovedì 31 agosto.

Alla vigilia della sfida: "Il nostro intento è quello di approdare alla fase a gironi, perché giocare in Europa ti dà tanto, ti toglie qualcosa in termini di allenamenti e in chiave campionato, ma ti fa crescere. Noi quest'anno vogliamo tornare a disputare questa Coppa, poi vedremo dove arriveremo - e aggiunge -, ora però dobbiamo ripartire da zero, archiviare quello che è successo lo scorso anno e pensare che ci sarà da battagliare. Ci attende una sfida importante che si gioca in 180 minuti, forse anche di più, contro una squadra che nel turno precedente è riuscita a vincere fuori casa per 5-0 e che ha fatto molte più partite di noi".