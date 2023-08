Continua la ripresa delle banche a Piazza Affari

Prosegue il recupero delle borse, a partire da quella di Milano. L'indice Ftse Mib oggi segna +1,00%, a quota 28.500 punti, ieri è salito dell'1,3%, primo rialzo dopo sei sedute in calo. Nel resto d'Europa fa meglio Parigi, +1,28%, peggio Londra, +0,05%, dove pesa il calo del 6% di Spirax Sarco dopo il taglio del prezzo obiettivo da parte di JP Morgan.



Continua anche il recupero del settore bancario. Martedì il calo era stato del 7,5 per cento, con una diminuzione della capitalizzazione di 9 miliardi di euro, ieri +3,70%. Oggi in avvio di contrattazioni il comparto sale dell'1,40%. La discesa da inizio settimana rimane dell'1,84%, il progresso da inizio anno è del 30,03%.



Determinante per il rimbalzo la precisazione del Mef secondo cui la tassa sul margine di interesse non si applicherà oltre un livello pari allo 0,1% dell'attivo delle banche. Secondo la società Equita l'impatto complessivo passa da 4,5 a 2,15 miliardi di euro e più stime hanno indicato la riduzione degli utili delle banche attorno al 10%, con un impatto maggiore per gli istituti minori, che svolgono meno attività di trading.

Alle 10 si attende il dato definitivo sull'inflazione italiana a luglio, alle 14.30 quello sull'inflazione negli Stati Uniti.



Nella notte i mercati asiatici sono stati contrastati, con un lieve calo a Hong Kong, anche perché il presidente degli Stati Uniti Biden ha firmato un provvedimento che limita gli investimenti in Cina, soprattutto nel settore di semiconduttori, calcolo quantistico e intelligenza artificiale, per evitare un trasferimento della tecnologia al settore militare cinese.

Occhi puntati sul gas: ieri un'impennata del 27%, oggi dopo un primo nuovo rialzo c'è stata una correzione del 5%. Il prezzo è di 37 euro al megawattora. L'impennata di ieri si deve a uno sciopero in Australia nel settore gnl e all'allarme lanciato dall'amministratore delegato dell'utility tedesca Eon, secondo cui il mercato del gas europeo non sarebbe fuori pericolo.

Tra i titoli ancora in evidenza Tim: ieri +5,7%, oggi +4,68%. Secondo la Repubblica il fondo Kkr, il Tesoro, il fondo F2i e Cdp punterebbero a raggiungere un accordo non vincolante per un'offerta relativa al 30-35% della rete Tim (NetCo) entro il 15 agosto.