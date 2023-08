La leggendaria e ambita location del Circo Massimo pronta ad accogliere una delle date più attese di Rock in Roma 2023: sabato 5 agosto sarà sul palco gli Imagine Dragons, vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream.

Di seguito il servizio di Antonella Pallante, montaggio Alviano Raschiatore