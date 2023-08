Controesodo, una domenica da bollino rosso. Tornano a casa 11 milioni di italiani

In totale, si stima che in queste 48 ore saranno 11 milioni gli italiani in viaggio.

Oggi, come ieri, la giornata è da bollino rosso fin dalle prime ore del mattino con una previsione di sfumatura verso l'arancione in serata. Domani, lunedì 28 agosto, ancora color porpora al mattino e traffico in smaltimento dal primo pomeriggio.

Volenti o nolenti, è arrivato il secondo week end di grandi ritorni verso casa dai luoghi di villeggiatura. Momento sempre delicato, quello del controesodo, per la quantità di veicoli in movimento sulle autostrade e il rischio di incidenti e code.

Le fasce orarie del blocco dei tir

Obiettivo di chi torna è anche quello di far quadrare il cerchio tra il traffico di chi è in viaggio come loro e la presenza sulle strade dei mezzi pesanti, interessati dal nuovo codice della strada, o evitare le strade bloccate dai cantieri.

Ritorno al classico stop dei tir - a luglio a volte fermi anche di venerdì e sabato in determinate fasce orarie - per questi ultimi due fine settimana caratterizzati dal grande rientro in città, ossia:

domenica 27 agosto: tir bloccati dalle 07:00 alle 22:00

domenica 3 settembre: tir bloccati dalle 07:00 alle 22:00

Come informarsi e la lista dei cantieri aperti



Sul portale www.autostrade.it è possibile consultare il meteo, le aree di servizio attive e i prezzi di carburante praticati, i tutor e, soprattutto, i cantieri aperti che possono creare disagi alla circolazione.

"My Way'' è la app di Autostrade per l'Italia, scaricabile gratuitamente in App Store e in Google Play.

Sul portale Anas e i relativi canali social (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas). Anche Anas ha sviluppato una propria app, “VAI”, scaricabile gratuitamente in App Store e in Google Play.

E' possibile anche chiamare il numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Tramite la Live Chat del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi con aggiornamento costante in tempo reale su Rai Isoradio.

Anche sul portale del Cciis - www.cciss.it/web/cciss/ - Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale è possibile consultare le ultimissime sul traffico