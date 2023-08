Controesodo dentro l'afa di Nerone. Gli italiani attendono Poppea: previsti fino a -15 gradi

Sarà un controesodo immerso nell'afa almeno fino a domenica, quando arriveranno i primi, sospirati, temporali in Nord Italia e l'abbassamento delle temperature che toccherà nei giorni successivi il centro e, poi, il sud. L'anticiclone africano Nerone infatti non mollerà la sua presa ancora per molte ore.

Confermati per oggi 19 bollini rossi sulle 27 città monitorate dal ministero della Salute. Ieri erano 17.

A Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo si aggiungono infatti Bari e Campobasso.