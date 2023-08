Ingegnere barricato in casa, i carabinieri: "Ha molte armi". I negoziatori tentano un contatto

" In pochi minuti nel paese si è creato il panico - continua il ragazzo - c'è chi urlava di stare attenti a quel pazzo armato fino ai denti, la ragazza del bar diceva che spingeva e sputava, mentre il panettiere lo ha visto rientrare in casa apparentemente più calmo e, solo a quel punto, infilarsi la maglietta ”. L'uomo, secondo quanto si apprende, non è originario di Cordovado ma abita da diversi anni nel paese, in provincia di Pordenone.

" Quell'uomo girava per Cordovado già alle 6,30. A petto nudo, con una pistola in pugno e un'altra dietro alla schiena, spingeva chi trovava a tiro e urlava in mezzo alla strada. Quasi ha bloccato il camion di mio fratello. Di lì a un'ora la Protezione Civile aveva già bloccato le strade ". È il racconto che fa all'Adnkronos Donovan , residente e testimone di quanto accaduto ieri nel paesino in provincia di Pordenone , dove Luca Orlandi, 55enne, si è barricato in casa dopo aver minacciato alcuni compaesani e annunciato gesti autolesionistici con diversi video pubblicati sul suo profilo social .

Si tratta di un ingegnere ed ex ufficiale di complemento. Secondo quanto si è appreso, era stato pianificato il sequestro dei fucili a uso sportivo che l'uomo ha in casa, su disposizione del prefetto. Era stato avvisato nei giorni scorsi che avrebbe dovuto consegnare le armi in quanto non aveva più il diritto a detenerle non avendo consegnato in Questura il certificato di idoneità psicofisica. Aveva dato segni di squilibrio mentale e i vicini di casa avevano fatto diversi esposti.

Nella palazzina dove si è asserragliato l’uomo, sono state staccate le utenze di luce e gas, per scongiurare rischi per l'occupante dell'appartamento e per le forze dell'ordine. Nella via sono stati chiusi i negozi. Le persone che si trovavano nella palazzina sono state evacuate immediatamente. Sul posto sono giunti i reparti speciali dei carabinieri che si sono disposti in tutto il perimetro, in caso si rendesse necessaria un'irruzione.

È giunto anche uno psicologo, per aiutare nelle negoziazioni e convincere l'uomo a uscire dalla sua abitazione spontaneamente.