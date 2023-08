Corea del Nord. Kim Jong-un: "La Marina sarà parte della deterrenza nucleare"

Nel suo discorso ha puntato ancora una volta il dito contro Washington e i suoi alleati, impegnati in questi giorni in esercitazioni congiunte al largo della penisola coreana, e li ha accusati di rendere “instabili le acque con il pericolo di una guerra nucleare”.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un in compagnia della figlia Ju-ae, ormai da tempo sempre al suo fianco nelle occasioni ufficiali, ha passato in rassegna i militari nel giorno della Festa della Marina Militare.

Kim Jong-un passa in rassegna il corpo della Marina in occasione del Navy Day. Al suo fianco la figlia Kim Ju-ae

Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone sono impegnati in esercitazioni congiunte di difesa missilistica navale al largo dell'isola meridionale di Jeju per migliorare la loro capacità di individuare e tracciare obiettivi e condividere informazioni in caso di provocazione da parte di Pyongyang, secondo quanto dichiarato dalle forze armate sudcoreane.

In un recente vertice a Cam David, i tre Paesi hanno raggiunto un accordo per rafforzare la cooperazione in materia di difesa per contrastare il programma nucleare della Corea del Nord. Durante l'incontro, hanno annunciato che intendono mettere in funzione entro la fine dell'anno la condivisione dei dati di allarme missilistico in tempo reale e organizzare esercitazioni trilaterali annuali.

La Corea del Nord considera le esercitazioni come una prova generale di guerra e in genere risponde con i propri test missilistici. Ne ha effettuati più di 100 dall'inizio del 2022.