Cristian Totti al Frosinone calcio

Cristian Totti sta per diventare ufficialmente un calciatore del Frosinone Calcio. Nuova avventura del primogenito dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha cambiato la sua biografia sull'account di Instagram in "official football player of Frosinone Calcio". Quello del 17enne attaccante, finora in rosa con la Roma under 18, sembra molto più di un indizio, anche se dal club neo-promosso non è arrivata l'ufficialità. E' questione di ore, è tutto fatto, Cristian andrà a giocare nella formazione Primavera allenata dall'ex laziale Angelo Gregucci. Il “piccolo” attaccante romano classe 2005 si trasferirà dunque in Ciociaria e frequenterà le lezioni scolastiche presso l’Istituto San Bernardo che sorge nell’Abbazia di Casamari, scuola visitata ad inizio estate, insieme a papà Francesco, proprio in vista del trasferimento in giallazzurro.

Anche se inizialmente, Cristian sarà aggregato alla Primavera, non è escluso che possa anche esordire sui campi di Serie A agli ordini di Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore ex compagno di squadra e amico di Francesco Totti.