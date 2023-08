Crolla ponte ferroviario in costruzione, almeno 18 morti in India

Si cerca tra le macerie, tra i binari accartocciati, anche con le mani, intorno al ponte ferroviario in costruzione crollato in India. Per ora ci sono 18 morti accertati, ma il numero delle vittime sembra destinato ad aumentare.

Secondo i responsabili del cantiere, al momento del crollo sul sito stava lavorando una squadra di almeno quaranta persone.

L’incidente è accaduto vicino alla città di Aizawl, nella provincia di Mizoram.

A dare la notizia su 'X', con Twitter, il governatore locale. Il premier indiano Narendra Modi, sempre tramite i social network, si è detto "addolorato" per l'incidente esprimendo le sue condoglianze "a coloro che hanno perso i loro cari".

Il governatore del piccolo Stato nel nordest del paese, al confine con il Myanmar, afferma che la struttura di acciaio in costruzione sul fiume ha ceduto, facendo precipitare gli operai nello strapiombo, ricoperto da un bosco di alberi ad alto fusto.

Centinaia di abitanti dei villaggi dei dintorni sono accorsi sul posto per aiutare i soccorritori nel disperato tentativo di salvare le persone ferite.