"Cuore di mamma": la madre di Luis Rubiales si barrica in chiesa e inizia uno sciopero della fame

È ormai una vicenda che non riguarda solo il calcio. Mescolando pruriti adolescenziali, slanci emotivi e sinceri sentimenti, lotte di potere, cameratismo e faide, sembrano raccogliersi gli ingredienti giusti per la trama di una telenovela sudamericana con ambientazione spagnola.

La querelle relativa al bacio sulla bocca, dato a favore di telecamera, dopo la finale dei Mondiali di calcio femminile a Sydney (vinti dalla nazionale di Madrid), tra Luis Rubiales – presidente della Reale Federazione di calcio iberica, poi sospeso dalla FIFA – e Jennifer Hermoso, la giocatrice che ha denunciato l’assenza di consenso in quell’effusione, si arricchisce di un nuovo, colorito capitolo: Angeles Bejar, la mamma di Rubiales, si è barricata stamane nella chiesa della Divina Pastora a Motril, in Andalusia, e ha annunciato di aver cominciato uno sciopero della fame, che durerà finché “non sarà trovata una soluzione alla caccia, disumana e sanguinosa, che stanno facendo nei confronti di mio figlio: una cosa che non merita”, ha dichiarato la donna. Lo riporta il quotidiano As.