Dalla Spagna all'Italia: torna l'anticiclone africano, massime oltre i 42°, almeno per 10 giorni

Sono giorni quasi benedetti, dal punto di vista meteorologico: aria fresca, con temperature “frizzanti” all'alba e accettabili nel pomeriggio, localmente quasi autunnali la notte. Ma è bene non farsi illusioni: un clima così piacevole non andrà oltre venerdì. L'anticiclone subtropicale porterà infatti di nuovo caldo africano per almeno 10 giorni. Al momento, l'anticiclone persiste sulla Spagna, dove porta temperature di 30°C anche oltre i 1550 metri.

Oggi, secondo l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), sono previste massime superiori ai 40 gradi in ampie zone del Paese. In particolare, i termometri potrebbero toccare o superare quota 42° in alcune città e località del centro-sud, tra queste Albacete, Granada, Jaen, Toledo o Ciudad Real. L'episodio di caldo estremo, che viene spesso accompagnato da notti torride, con minime che non scendono sotto i 20-25 gradi, potrebbe iniziare a scemare venerdì, sempre secondo l'Aemet.

E proprio dal prossimo weekend l’anticiclone africano si espanderà verso l'Italia, dove a partire da San Lorenzo metterà fine all'estate mediterranea, la tipica stagione dell'altro secolo caratterizzata da minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C: gradualmente, da venerdì, ad iniziare dalla Sardegna, “il tempo italiano tornerà via via nordafricano”. Nel dettaglio, il cielo sarà terso anche nei prossimi giorni salvo, oggi, qualche temporale di calore pomeridiano su Alpi e Prealpi orientali. Domani, giovedì 10 agosto, la giornata sarà buona e lo sarà anche “la notte delle stelle”: con il cielo sereno e con la quasi luna nuova, ci saranno condizioni ottimali per osservare le cosiddette “lacrime di San Lorenzo”, le Perseidi.

Da venerdì, arriveranno i primi 38 gradi in Sardegna e gradualmente il caldo nordafricano invaderà la Penisola, dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana. La proiezione indica la possibilità di temperature oltre la media di 7-8 gradi. L'anticiclone africano dovrebbe restare sull'Italia almeno fino al 20 agosto.