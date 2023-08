Danimarca, il governo proibisce i roghi del Corano

Il governo danese ha presentato un disegno di legge per vietare i roghi del Corano, dopo che in diversi paesi musulmani sono scoppiati disordini per le profanazioni del libro sacro dell'Islam sul suo territorio.

La legge "proibirà il trattamento inappropriato di oggetti di significativo significato religioso per una comunità religiosa", ha detto il ministro della Giustizia Peter Hummelgaard in una conferenza stampa, aggiungendo che ciò include bruciare o calpestare questi oggetti in luoghi pubblici.