De Angelis si scusa: "Ho scritto di getto.Rispetto le istituzioni". Rocca lo incontra nel pomeriggio

Una situazione che ha assunto dimensioni “inimmaginabili”, scrive Marcello De Angelis sulla sua pagina Facebook riferendosi alle polemiche che lo hanno travolto , in questi giorni dopo, che si era detto certo, sempre a mezzo social, dell'innocenza degli ex Nar Mambro, Ciavardini e Fioravanti, condannati come esecutori materiali della strage di Bologna. Si è scusato con tutti coloro a cui ha provocato disagi e con le persone che può aver turbato, e ha esternato il massimo rispetto per i parenti delle vittime e per le più alte cariche dello Stato. "In merito alla più che quarantennale ricerca della verità sulla strage di Bologna, l'unica mia certezza è il dubbio. Dubbio alimentato negli anni dagli interventi autorevoli di alte cariche dello Stato come Francesco Cossiga e magistrati come il giudice Priore e da decine di giornalisti, avvocati e personalità di tutto rispetto che hanno persino animato comitati come 'E se fossero innocenti'. Purtroppo sono intervenuto su una vicenda che mi ha colpito personalmente, attraverso il tentativo, fallito, di indicare mio fratello, già morto, come esecutore della strage. Questo episodio mi ha certamente portato ad assumere un atteggiamento guardingo nei confronti del modo in cui sono state condotte le indagini". In questo passaggio del lungo post (qui sotto la versione integrale), De Angelis fa riferimento alla sua storia personale, riferimento che aveva fatto ieri anche il presidente della Regione Francesco Rocca nella sua nota di fine giornata. "Marcello De Angelis ha parlato a titolo personale - aveva detto Rocca -mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti". Sulla natura delle sue constatazioni, De Angelis ha poi precisato: “Esprimo quindi dubbi, così come molti hanno espresso dubbi sulla sentenza definitiva contro Adriano Sofri senza per questo essere considerati dei depistatori o delle persone che volessero mancare di rispetto ai familiari del commissario Calabresi”

Rocca rimanda le decisioni, incontrerà De Angelis nel pomeriggio "Vedrò Marcello De Angelis nel pomeriggio. La mia posizione, anche sulle sentenze, l'ho espressa ieri con chiarezza. De Angelis ha commesso un errore importante nel parlare in termini di certezza. Ha parlato a titolo personale, ci tengo a chiarirlo ancora una volta. Adesso farò le mie valutazioni ma lui non ha alcun ruolo politico all'interno dell'amministrazione regionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca oggi, a margine di un evento a Latina rispondendo alle domande dei cronisti sull'ipotesi di rimuovere De Angelis dall'incarico di capo della Comunicazione della Regione. "Io mi sento spessissimo con la Meloni - ha aggiunto -, abbiamo avuto modo di sentirci ma velocemente" anche in questa occasione e "mi ha chiesto di chiarire, sicuramente non era felice per quanto accaduto".