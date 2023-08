Decreto omnibus: dopo la "bollinatura" arriva la firma del Presidente della Repubblica

E' stato bollinato il dl Omnibus su asset e investimenti approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto: 29 gli articoli del testo, rispetto ai 25 presenti nell'ultima bozza circolata prima dell'approvazione in cdm. Dalle misure contro il caro voli ai taxi, fino alla tassa sugli extraprofitti delle banche, il decreto contiene anche norme per gli investimenti strategici, interventi per strade e ormeggi e molte altre voci che lo rendono appunto un provvedimento omnibus, con la lotta al granchio blu e la proroga della cigsper gli ex lavoratori Alitalia.

Cosa significa “decreto bollinato”

Se un decreto o un atto normativo è bollinato, ciò sta a significare che la Ragioneria generale dello Stato ha riscontrato la corretta quantificazione dell’onere recato dal provvedimento e l’idoneità della relativa copertura finanziaria.

Dopo la bollinatura il provvedimento è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dunque emanato il Dl Omnibus. A questo punto il decreto potrà quindi essere inserito sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.